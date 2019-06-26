https://static.news.ru/photo/90518b96-9215-11e9-aab3-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Известный продюсер Бари Алибасов продемонстрировал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови обнаружены психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Имеется также выписка из НИИ имени Склифософского, в которой зафиксировано, что он отравился именно «Кротом», — рассказал РБК представитель Алибасова Вадим Горжанкин.

В выписке, в частности, указано, что «химическое отправление прожигающей жидкостью (щёлочь „Крот“)» привело к ожогу 3-4 степени глотки и пищевода, а также ожогу желудка 2 степени.

Как писал News.ru, коллеги по цеху Бари Алибасова не верят в его отравление и считают, что всё это — хорошо срежиссированный спектакль. Так телеведущая Эвелина Блёданс однозначно уверена, что эта история возникла ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Недоумение в артистической среде вызвало и поведение сына, который упорно рассылал видео и фото отца из больницы, словно хотел доказать, что звёздный папа на самом деле отравился. Сомнения посеяли и врачи, которые на вопросы журналистов ответили, что после ожога гортани и пищевода нельзя так быстро оправиться и не потерять голос хотя бы частично.