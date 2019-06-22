Продюсер Бари Алибасов проходит необходимые процедуры и идёт на поправку после отравления жидкостью для прочистки труб. Об этом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши, — процитировал он Алибасова в интервью
РИА Новости.
Вечером 21 июня продюсер, по словам его представителей, ел гречневую кашу, которой ему рекомендовали питаться медики.
Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной всё хорошо. Я вас очень люблю, — привёл слова пострадавшего его PR-директор.
Как писал News.ru, 17 июня сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского. Сразу после выписки из больницы он начал строить рабочие планы, а также поинтересовался гастрольным графиком группы «На-На».