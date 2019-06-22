Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова прояснил ситуацию с госпитализацией его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, артистка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.

Сегодня в СМИ появилась информация о госпитализации Лидии Николаевны. Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую, — рассказал он RT. Он добавил, что...