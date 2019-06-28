https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов заявил, что информация о том, что он якобы инсценировал собственное отравление, является недостоверной.

Никогда не пожелаю такой рекламной акции, — сказал артист в эфире НТВ .

Алибасов рассказал, что «Крот», попав в ротовую полость, начал тут же разъедать кожу. Он отметил, что никогда не испытывал подобную боль.

Голова взрывается, мозги, глаза, — подчеркнул продюсер.

4 июня Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы.

Как писал News.ru, представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин решил отказаться от своих слов о том, что нашумевшее отравление средством для прочистки труб «Крот» является обычной инсценировкой ради пиара группы «На-На», популярной в 90-х годах.