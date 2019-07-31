Продюсер Бари Алибасов заявил, что не планирует подавать иск к компании, производящей средство для прочистки труб «Крот», которым он отравился.
По его словам, вначале он имел такие планы, однако позже процесс оказался слишком сложным.
Я начал было, а потом, оказывается, это так всё хлопотно, это надо что-то писать, куда-то ходить, с кем-то судиться, — передаёт его слова ТАСС.
Он отметил, что хорошо себя чувствует.
Ранее News.ru сообщал, что Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.
Речь идёт о «чёрных риелторах», которые хотят отнять у музыканта квартиру. Юридически жильё оформлено на столичного чиновника, Алибасов только её оплачивал. И уже несколько лет продюсер никак не может оформить документы на квартиру на своё имя.