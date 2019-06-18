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Дорогостоящие квартиры продюсера Бари Алибасова в центре Москвы на самом деле ему не принадлежат, заявил его адвокат Сергей Жорин. По его словам, номинальным владельцем квартир является приближённый некоего бывшего чиновника.

Жорин уточнил, что за несколько недель до отравления Алибасов обратил внимание на то, что за коммунальные услуги спустя несколько лет вновь начали платить эти люди. Продюсер попросил адвоката разобраться в...