Семья Алибасовых-Шукшиных не воспринимает всерьёз заявления сестры продюсера Зои Воробьёвой о том, что его отравили родственники супруги. По словам пиар-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина, женщина таким образом выражает дефицит внимания со стороны брата после его женитьбы.
Горжанкин подчеркнул, что Алибасов после выздоровления постарается больше времени проводить с Воробьёвой.
Как известно, ранее он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства, — приводит слова пиар-менеджера радиостанция «Говорит Москва».
Ранее News.ru писал, что дорогостоящие квартиры Алибасова в центре Москвы на самом деле ему не принадлежат. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. По его словам, номинальным владельцем квартир является приближённый некоего бывшего чиновника.