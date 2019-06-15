Находящийся в реанимации в институте имени Склифосовского российский музыкальный продюсер Бари Алибасов пришёл в себя, однако, как утверждают его родные, память мужчины оставляет желать лучшего.
Как рассказал журналистам сын продюсера Бари Алибасов-младший, его отец периодически не может вспомнить, какой сейчас год.
Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни, — пояснил Алибасов-младший в интервью телеканалу НТВ.
Молодой человек добавил, что Алибасов постепенно начал узнавать его и свою жену Лидию Федосееву-Шукшину, однако ещё не до конца пришёл в себя.
Продюсер Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.
Ранее стало известно, что стало с котом-самозванцем, которого неизвестные выдали за четвероногого любимца Бари Алибасова, писал News.ru.