https://static.news.ru/photo/81ac549c-8f98-11e9-a7b5-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Находящийся в реанимации в институте имени Склифосовского российский музыкальный продюсер Бари Алибасов пришёл в себя, однако, как утверждают его родные, память мужчины оставляет желать лучшего.

Как рассказал журналистам сын продюсера Бари Алибасов-младший, его отец периодически не может вспомнить, какой сейчас год.

Проблема — он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни, — пояснил Алибасов-младший в интервью телеканалу НТВ.

Молодой человек добавил, что Алибасов постепенно начал узнавать его и свою жену Лидию Федосееву-Шукшину, однако ещё не до конца пришёл в себя.

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Отмечалось, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Ранее стало известно, что стало с котом-самозванцем, которого неизвестные выдали за четвероногого любимца Бари Алибасова, писал News.ru.