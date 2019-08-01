Известный продюсер Бари Алибасов решил подать в суд на производителя средства для чистки труб «Крот». Знаменитость намерена отсудить 100 миллионов рублей. В эту сумму входит компенсация за моральный вред, а также ущерб, причинённый здоровью.
Была информация вчера, что он не хочет подавать из-за того, что это требует много хлопот и времени. Однако адвокат Андрей Комиссаров связался с нами и сказал, что готов помочь — взять на себя все судебные тяготы. Мы не отказались от этого предложения, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» пиар-директор Вадим Горжанкин.
Иск будет подан 7 августа в Пресненский суд Москвы.
Ранее News.ru писал, что Алибасов передумал судиться с компанией, производящей средство для прочистки труб. По словам знаменитости, это дело обещает быть очень сложным и хлопотным.