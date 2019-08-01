Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Комик Михаил Галустян прокомментировал слухи о разводе с женой, которые возникли из-за его появления в самолёте в компании другой женщины. Артист назвал эту информацию ложью.

Он призвал «не вестись» на эти данные и обвинил журналистов в выдумывании громких и кричащих заголовков. И если вы это видео будете использовать, уважаемые журналисты, не выдёргивайте слова из контекста,...