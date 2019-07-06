https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию.

По его словам, поездка необходима для заболевшей жены, которой нужно «погреться на солнышке».

Мы в Черногорию едем через пару дней, подлечиться, — отметил он.

При этом Алибасов не стал уточнять, какая болезнь у его супруги, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что продюсер рассказал подробности своего отравления жидкостью для прочистки труб и опроверг слухи о том, что произошедшее было инсценировкой. По его словам, смягчить последствия попадания химиката в организм помогла обычная вода.