Продюсер Бари Алибасов сообщил, что он вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию.
По его словам, поездка необходима для заболевшей жены, которой нужно «погреться на солнышке».
Мы в Черногорию едем через пару дней, подлечиться, — отметил он.
При этом Алибасов не стал уточнять, какая болезнь у его супруги, передаёт «
Ранее News.ru писал, что продюсер рассказал подробности своего отравления жидкостью для прочистки труб и опроверг слухи о том, что произошедшее было инсценировкой. По его словам, смягчить последствия попадания химиката в организм помогла обычная вода.