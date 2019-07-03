https://static.news.ru/photo/cda969f4-9dc4-11e9-ade4-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Диагноз, поставленный продюсеру Бари Алибасову врачами из НИИ имени Склифосовского, подтверждён экспертами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», заявил его официальный представитель Вадим Горжанкин.

Он отметил, что пациент прошёл гастроскопию у профильного специалиста, передаёт « Говорит Москва ». Согласно результатам проверки, у него зафиксированы химические ожоги желудка и пищевода, а также эрозивный ожоговый гастрит и ожоговый дуоденит.

Доказательством такого заключения стал документ, который выдал врач. Там указано, что причиной проблем со здоровьем является воздействие щёлочей и «щёлочеподобных веществ».

4 июня Алибасов попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике и 17 июня был выписан.

Ранее, как писал News.ru, продюсер отреагировал на слухи об инсценировке им отравления ради пиара. Он подчеркнул, что никому бы не пожелал такой рекламной кампании.