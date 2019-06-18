Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после выписки из больницы известному телеведущему Андрею Малахову. Отрывок из беседы шоумена с журналистом был показан в ток-шоу
Полную версию интервью артиста покажут 19 июня. Судя по кадрам, Алибасов ещё не полностью пришёл в себя. Он говорит о том, что за ним «кто-то гнал быков», затем его якобы связали. В этот момент артист ещё находится в больничной палате.
Ранее News.ru сообщал, что бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил известного продюсера Бари Алибасова в обмане. Он назвал историю с отравлением музыканта пиар-ходом и подчеркнул, что всё произошедшее было сделано специально перед юбилейным концертом группы «На-На».