https://static.news.ru/photo/90518b96-9215-11e9-aab3-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после выписки из больницы известному телеведущему Андрею Малахову. Отрывок из беседы шоумена с журналистом был показан в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Полную версию интервью артиста покажут 19 июня. Судя по кадрам, Алибасов ещё не полностью пришёл в себя. Он говорит о том, что за ним «кто-то гнал быков», затем его якобы связали. В этот момент артист ещё находится в больничной палате.

Ранее News.ru сообщал, что бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил известного продюсера Бари Алибасова в обмане. Он назвал историю с отравлением музыканта пиар-ходом и подчеркнул, что всё произошедшее было сделано специально перед юбилейным концертом группы «На-На».