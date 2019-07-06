https://static.news.ru/photo/6932ddfe-a02e-11e9-9d16-fa163e074e61_1024.jpg Певец Алексей Воробьёв Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец Алексей Воробьёв опубликовал свой новый клип на песню Never Be Friends, который долго анонсировал в соцсетях. Действие ролика происходит в середине 50-х годов прошлого века в Калифорнии. Воробьёв играет роль фотографа, которому возлюбленная не отвечает взаимностью.

По сюжету артисту приходится примерять на себя множество ролей: его герой решает испортить избраннице все свидания с другими молодыми людьми, кого-то из них обливая бензином или ударяя лопатой по голове. А в одном из случаев испонитель даже переодевается в девушку в красном платье в горошек и белом парике, чтоб «отбить» очередного ухажёра у своей возлюбленной.

В итоге всё заканчивается хорошо, герой и героиня клипа вместе. Однако им приходится убегать от разъярённых молодых людей, которым девушка назначала оказавшиеся неудачными свидания.

Поклонники артиста уже успели оценить работу, отметив, что получили от видео множество положительных эмоций.

Как же классно снято: смешно, красиво, роли актёров исполнены безукоризненно, — вот общий знаменатель, к которому пришли фанаты Воробьёва.

Певцу посоветовали сняться в музыкальной комедии.

Ранее News.ru сообщал, что в ресторане «Асаки», расположенном на юго-востоке Москвы, произошла потасовка с участием актёра Гоши Куценко и певца Алексея Воробьёва. По словам очевидцев, инцидент случился во время закрытой частной вечеринки, где Воробьёв был приглашённой звездой.