https://static.news.ru/photo/889c3ad6-96b6-11e9-9374-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Алексей Панин сообщил, что перенёс операцию по смене пола, сопроводив своё признание фотографиями в женском платье.

Вчера мне сделали операцию по смене пола, — написал артист в Instagram.

Многие подписчики не поверили актёру, назвав это заявление очередной неудачной шуткой. Кроме того, они призвали Панина вернуться к нормальному образу жизни и перестать эпатировать публику.

Как ранее писал News.ru, Алексей Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями из-за отставания в сексуальном развитии от европейцев. Он также отметил, что в цивилизованном обществе людей нетрадиционной сексуальной ориентации уважают, а в России их унижают.