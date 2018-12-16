Молодой и перспективный

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Актёру Александру Палю исполнилось 30 лет

Александр Паль родился 16 декабря 1988 года в Челябинске. В 2012 году окончил ГИТИС. По окончании института работал в Московском театре юного зрителя, а с 2013 года актёр Московского академического театр им. Маяковского. В кино снимается с 2012 года. Первой заметной работой стала роль в комедии «Горько!». В 2015 году Александр за работу в фильме «Тряпичный союз» был удостоен премии «Кинотавр» за лучшую мужскую роль. На Московском международном кинофестивале 2016 года был награждён специальной премией Chopard Talent Award — самому талантливому и перспективному молодому актёру.