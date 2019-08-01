https://static.news.ru/photo/d2920bc4-b48a-11e9-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Александр Петров впервые появился на публике вместе со своей новой избранницей Стасей Милославской. Молодую пару заметили на премьере картины «Гив ми либерти».

Мероприятие прошло в московском музее «Гараж». Влюблённые весь вечер не отходили друг от друга, однако наотрез отказались позировать фотографам, отмечает RuNews24.ru .

Молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Известно, что актёр старше девушки на 6 лет.

Ранее News.ru писал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет и даже объявляла о помолвке.