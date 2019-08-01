Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Александр Петров впервые появился на публике вместе со своей новой избранницей Стасей Милославской. Молодую пару заметили на премьере картины «Гив ми либерти».
Мероприятие прошло в московском музее «Гараж». Влюблённые весь вечер не отходили друг от друга, однако наотрез отказались позировать фотографам, отмечает
Молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Известно, что актёр старше девушки на 6 лет.
Ранее News.ru писал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет и даже объявляла о помолвке.