Александр Петров Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Александр Петров впервые появился на публике вместе со своей новой избранницей Стасей Милославской. Молодую пару заметили на премьере картины «Гив ми либерти».

Мероприятие прошло в московском музее «Гараж». Влюблённые весь вечер не отходили друг от друга, однако наотрез отказались позировать фотографам, отмечает RuNews24.ru.

Молодые люди познакомились на съемках фильма «Стрельцов». Известно, что актёр старше девушки на 6 лет.

Ранее News.ru писал, что Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет и даже объявляла о помолвке.

 

News.ru в соцсетях