https://static.news.ru/photo/ccb4f00a-b209-11e9-9756-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старшенбаум и Александр Петров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актёр Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара встречалась около четырёх лет.

Они познакомились во время съёмок картины «Притяжение». Через два года влюблённые даже сообщили о помолвке, передаёт портал teleprogramma.pro .

По предварительным данным, новой пассией Петрова стала 24-летняя актриса Стася Милославская. Их роман начался после совместного участия в проекте «Стрельцов».

Ранее Петров выразил надежду, что фильм «Текст» Клима Шипенко, в котором он сыграл главную роль, будет выдвинут на премию «Оскар». Картина снята по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, писал News.ru.