Александр Цекало бросил сестру Веры Брежневой

https://news.ru/storage/news/450e1704f4f972a73d39fb2731cb5f4b/8554a103-ac37-4434-b40a-d9ade0454f65_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Галушка и Александр Цекало

Знаменитый российский шоумен, режиссёр и продюсер Александр Цекало подтвердил, что развёлся с Викторией Галушкой, которая является родной сестрой певицы Веры Брежневой.

Ранее Александр Цекало был замечен на улицах Рима и Барселоны в компании молодой девушки. Это был не первый случай, когда папарацци поймали его вместе с симпатичной брюнеткой.

«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера», — заявил Александр.

Он также рассказал, что они уже обручены и у них «будет семья». Об этом сообщает KP.RU.

«Я официально разведён и свободен. Поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно», — добавил Цекало.

Как писал News.ru, российский продюсер Александр Цекало раскрыл шокирующие подробности теракта на Дубровке. Он рассказал, как выносил людей из театрального центра, где в 2002 году произошёл террористический захват во время мюзикла «Норд-Ост». Узнав о страшных событиях, Цекало сразу поехал к театру и в течение нескольких дней дежурил рядом со штабом.