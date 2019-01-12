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Александр Цекало бросил сестру Веры Брежневой

Виктория Галушка и Александр Цекало Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктория Галушка и Александр Цекало

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Знаменитый российский шоумен, режиссёр и продюсер Александр Цекало подтвердил, что развёлся с Викторией Галушкой, которая является родной сестрой певицы Веры Брежневой.

Ранее Александр Цекало был замечен на улицах Рима и Барселоны в компании молодой девушки. Это был не первый случай, когда папарацци поймали его вместе с симпатичной брюнеткой.

«Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера», — заявил Александр.

Он также рассказал, что они уже обручены и у них «будет семья». Об этом сообщает KP.RU.

«Я официально разведён и свободен. Поэтому слово "любовница" неуместно и оскорбительно», — добавил Цекало.

Как писал News.ru, российский продюсер Александр Цекало раскрыл шокирующие подробности теракта на Дубровке. Он рассказал, как выносил людей из театрального центра, где в 2002 году произошёл террористический захват во время мюзикла «Норд-Ост». Узнав о страшных событиях, Цекало сразу поехал к театру и в течение нескольких дней дежурил рядом со штабом.


#развод #россия #звездныеразводы #АлександрЦекало #ВераБрежнева
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