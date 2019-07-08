https://static.news.ru/photo/83c5b64a-a205-11e9-858e-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые показала 15-летнего сына Константина, которого родила во время тайного романа с певцом Валерием Меладзе.

О том, что популярный артист является отцом её старшего сына стало известно лишь в 2014 году, когда он принял решение развестись с законной супругой и официально зарегистрировать свои отношения с Джанабаевой. У пары также растёт младший сын по имени Лука.

Ранее певица лишь изредка публиковала в Instagram фотографии с тренировок ребёнка, однако его лицо всегда было скрыто. Альбина впервые поделилась совместным кадром из отпуска, который она провела на Лазурном берегу Франции вместе с Константином. На снимке они запечатлены на прогулочном катере.

Пользователи Сети с оживлением восприняли появление редкого фото и принялись обсуждать, похож ли 15-летний мальчик на Меладзе.

Ваши черты у ребёнка, не Валерия, — пришли к выводу поклонники.

Ранее News.ru писал о том, что Альбина Джанабаева трогательно поздравила мужа Валерия Меладзе с днём рождения. Заслуженному артисту РФ 23 июня исполнилось 54 года. Певица выложила в Instagram фото, где они с мужем запечатлены в бассейне.