https://static.news.ru/photo/3b8a16a0-a868-11e9-81e3-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Кузнецов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Актёр театра и кино Юрий Кузнецов госпитализирован в Санкт-Петербурге. Он проходит обследование, которое, по некоторым данным, связано с проверкой работоспособности сердца.

По информации « Пятого канала », заслуженный артист России из-за ухудшения здоровья был прооперирован. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Однако « Известия.78 » со ссылкой на дочь артиста Александру информирует, что тот проходит плановое лечение в одном из медучреждений Петербурга. Она уточнила, что её отец чувствует себя хорошо.

Ранее, как писал News.ru, в одной из московских больниц был прооперирован певец Юрий Шатунов. Его госпитализировали из-за зубной боли, рентген показал наличие воспаления.