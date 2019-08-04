https://static.news.ru/photo/78fd83ae-b6bf-11e9-9f9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: caradelevingne/instagram

Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.

На церемонии присутствовали в качестве гостей Шарлиз Терон и Софи Тёрнер, а также музыканты братья Джонас, передаёт The Sun . Обе невесты выбрали для торжества наряды чёрного цвета.

Они были уверены в том, что делают. <...> Они хотели, чтобы всё было просто, тихо и спокойно, — рассказал владелец часовни, где проходило действо.

Делевинь и Бенсон, известная по роли в сериале «Милые обманщицы», публично объявили об отношениях в июне 2019 года. Они вместе снимались в картине Алекса Росса Перри «Её запах», вышедшей в 2018-м.

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