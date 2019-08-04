Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.
На церемонии присутствовали в качестве гостей Шарлиз Терон и Софи Тёрнер, а также музыканты братья Джонас, передаёт
Они были уверены в том, что делают. <...> Они хотели, чтобы всё было просто, тихо и спокойно, — рассказал владелец часовни, где проходило действо.
Делевинь и Бенсон, известная по роли в сериале «Милые обманщицы», публично объявили об отношениях в июне 2019 года. Они вместе снимались в картине Алекса Росса Перри «Её запах», вышедшей в 2018-м.
Ранее News.ru сообщал, что американская модель и владелица компании по производству косметики Kylie Cosmetics Кайли Дженнер арендовала яхту Equanimity («Невозмутимость») стоимостью $250 млн. На судне девушка отметит 22-й день рождения. Вечеринка пройдёт 10 августа 2019 года.