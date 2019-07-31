https://static.news.ru/photo/1866fa38-b3b9-11e9-8ea1-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения. После рождения третьего ребёнка ей удалось сбросить 27 килограммов.

Только не пугайтесь. Нашла фото, чтобы вас замотивировать. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что всё возможно, если сложить восприятие себя, спорт, питание, то результат будет, обязательно будет, — сообщила актриса.

Ранее News.ru писал, что звезда сериала «Кухня» Ирина Темичева, похудевшая до 43 кг, упала в обморок на съёмочной площадке. Актриса при нормальном весе в 52 кг из-за напряжённого рабочего графика похудела на 9 кг и в один из съёмочных дней потеряла сознание.