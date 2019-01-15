Аэропорт Шереметьево отверг претензии Лободы к сервису

https://news.ru/storage/news/b3915e28edccaf51db1884b901e8993e/973f9014-fe54-48aa-bcb1-4e7c23ba01c8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода сама спровоцировала конфликтную ситуацию в аэропорту Шереметьево, высказывая недовольство услугами повышенного сервиса. При этом заказанное обслуживание было предоставлено полностью, утверждают в пресс-службе воздушной гавани.

Претензии звезды, которая прилетела после отдыха за границей, заключались в том, что её не встретили после прилёта и ей пришлось идти пешком до VIP-зала, в то время как паспортный контроль затянулся.

Как уточнили в аэропорту, VIP-пассажиры должны проходить паспортный контроль в общем порядке, как этого требует российское законодательство, а услуга перемещения на электрокаре не входит в перечень оплачиваемых услуг и предоставляется по имеющейся возможности.

Вместе с тем в Шереметьево, ссылаясь на результаты внутреннего расследования и данные систем видеомониторинга, сообщили, что артистка сама отказалась ехать к кабинам паспортного контроля, чтобы дождаться няню ребёнка, летевшую в экономклассе. Электрокар был отправлен, чтобы не задерживать остальных VIP-пассажиров, а следующий певица ждать не стала.

«Процедура встречи пассажирки Лободы от выхода из гейта до завершения оформления пограничных формальностей заняла 5 минут», — сказано в сообщении пресс-службы.

В течение всего этого времени с ней взаимодействовал агент по встрече, а вещи помог донести прибывший сотрудник.

Как ранее сообщал News.ru, недовольная обслуживанием Светлана Лобода устроила в Шереметьево скандал. Она поругалась с сотрудниками и пообещала, что с ситуацией разберутся её знакомые.