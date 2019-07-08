Ситуация в Грузии вынудила российскую группу A-Studio перенести запланированный на 27 июля концерт в Батуми.
Об этом сообщила солистка коллектива Кети Топурия. По её словам, выступление состоится тогда, когда ситуация в стране урегулируется, передаёт
Мы перенесли его, пока всё не урегулируется, — сказала она.
Владелец клуба UP2U в Батуми, где должен был пройти концерт, Ираклий Палавандишвили подтвердил слова певицы.
Ранее News.ru писал о том, что в Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы вернулись из Грузии в РФ.