https://static.news.ru/photo/c5b3dbf8-a198-11e9-b8d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/astudio_group

Ситуация в Грузии вынудила российскую группу A-Studio перенести запланированный на 27 июля концерт в Батуми.

Об этом сообщила солистка коллектива Кети Топурия. По её словам, выступление состоится тогда, когда ситуация в стране урегулируется, передаёт Sputnik .

Мы перенесли его, пока всё не урегулируется, — сказала она.

Владелец клуба UP2U в Батуми, где должен был пройти концерт, Ираклий Палавандишвили подтвердил слова певицы.

Ранее News.ru писал о том, что в Ростуризме сообщили, что все организованные российские туристы вернулись из Грузии в РФ.