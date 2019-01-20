Андрей Губин рассказал о подкосившей его болезни

Певец Андрей Губин пожаловался на тяжёлое заболевание, которое мешает ему вернуться на сцену, несмотря на все уговоры поклонников. По словам артиста, его часто приглашают вести разные мероприятия и даже программы, но он отказывается, так как считает, что сначала нужно поправить здоровье.
Причиной ухода звезды «в тень» стала болезнь неврологического характера, из-за которой возникают сильные спазмы мышц лица и глаз, сообщает StarHit.
Именно это обстоятельство, утверждает исполнитель, является истинной причиной того, что он сейчас не столь заметен в публичном пространстве, как прежде.
«По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается», — сказал Губин в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале».
По его словам, врачи уже давно махнули на него рукой. Сейчас он нигде не работает, а живёт на то, что удалось заработать в прошлом. По примерным расчётам, накоплений должно хватить на 10 лет.
Андрей Губин был популярен в 90 годах прошлого века. С телеэкранов и концертных площадок он пропал в середине 2000-х.
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