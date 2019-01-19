Волочкова устроила из Крещения эротическое шоу

Анастасия Волочкова спровоцировала волну возмущений, опубликовав видео своего крещенского купания. Балерина окунулась в деревянную бочку с ледяной водой, будучи в откровенном купальнике и сделав перед этим свою характерную растяжку.
Видео она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.
«Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мёрзну. А согреет меня горячий поцелуй любимого», — написала Волочкова.
В самом видео она посоветовала своим поклонникам чаще закаляться.
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Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео.. (пролистните. там смешно) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение
Однако одеяние и действия танцовщицы возмутили пользователей, которые не оценили её душевный порыв. Они раскритиковали купальник, как неуместный для православного праздника, а растяжку — как слишком вульгарный и неподобающий жест.
«Крещение Господне — это таинство крещения! А не показ полуголого тела. Это надо делать женщине в сорочке! Вы не на пляже! Фу!» — написал пользователь с никнеймом romanskamnem1979.
Подписчица с ником iuilina указала Волочковой на то, что закаливание не имеет ничего общего с православной традицией купаний в проруби.
«Представляю, с такой-то то растяжкой да перед [патриархом] Кириллом, да в купель. Не стыдно?» — возмутилась tanya_budovskaya.
Многие обратили внимание и на то, что балерина перед купанием не перекрестилась и не стала соблюдать некоторые другие правила таинства.
«Как превратить молитву в фарс», — такой была реакция на просмотр ролика у пользователя lobotomya_.
Ранее, как рассказывал News.ru, Анастасия Волочкова сообщила, что решила остаться жить на Мальдивах. Она высказала недовольство тем, что многих слишком сильно будоражат её шпагаты. В Россию балерина обещала приезжать только по «творческой необходимости», однако вскоре предпочла вернуться.