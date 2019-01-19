USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C15:27
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Волочкова устроила из Крещения эротическое шоу

volochkova_art/instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Анастасия Волочкова спровоцировала волну возмущений, опубликовав видео своего крещенского купания. Балерина окунулась в деревянную бочку с ледяной водой, будучи в откровенном купальнике и сделав перед этим свою характерную растяжку.

Видео она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

«Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мёрзну. А согреет меня горячий поцелуй любимого», — написала Волочкова.

В самом видео она посоветовала своим поклонникам чаще закаляться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео.. (пролистните. там смешно) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Однако одеяние и действия танцовщицы возмутили пользователей, которые не оценили её душевный порыв. Они раскритиковали купальник, как неуместный для православного праздника, а растяжку — как слишком вульгарный и неподобающий жест.

«Крещение Господне — это таинство крещения! А не показ полуголого тела. Это надо делать женщине в сорочке! Вы не на пляже! Фу!» — написал пользователь с никнеймом romanskamnem1979.

Подписчица с ником iuilina указала Волочковой на то, что закаливание не имеет ничего общего с православной традицией купаний в проруби.

«Представляю, с такой-то то растяжкой да перед [патриархом] Кириллом, да в купель. Не стыдно?» — возмутилась tanya_budovskaya.

Многие обратили внимание и на то, что балерина перед купанием не перекрестилась и не стала соблюдать некоторые другие правила таинства.

«Как превратить молитву в фарс», — такой была реакция на просмотр ролика у пользователя lobotomya_.

Ранее, как рассказывал News.ru, Анастасия Волочкова сообщила, что решила остаться жить на Мальдивах. Она высказала недовольство тем, что многих слишком сильно будоражат её шпагаты. В Россию балерина обещала приезжать только по «творческой необходимости», однако вскоре предпочла вернуться.


#анастасияволочкова #крещение
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 08:44, 19 января 2019
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями
общество 22:26, 18 января 2019
«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания
происшествия 14:47, 17 января 2019
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
Лента новостей
в мире 15:25
США не выживут в случае ракетной атаки
спорт 15:16
Футболиста ЦСКА вызвали на просмотр в Европу
в мире 15:15
Тысячи полицейских вышли на улицы Франции из-за протестов
технологии 15:15
Мемасики для школоты: Facebook тайно создаёт новый сервис
в мире 15:13
Премьер Баварии возглавил Христианско-социальный союз
Другие новости
шоу-бизнес 15:09
Арбенину выписали из больницы без поставленного диагноза
шоу-бизнес 14:40
Пугачёва чуть не погибла из-за неудачной пластики
шоу-бизнес 11:10
Умерла самая популярная в мире собака
Шпиц-рекордсмен скончался во сне
шоу-бизнес 22:15
Шнуров посвятил стих эскортнице Рыбке
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top