Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana. Для Девы Кассель этот светский выход стал одним из первых.
Девушка была одета в облегающие укороченные чёрные брюки, чёрный атласный пиджак под ажурным красным топом. Сумочка кросс-боди и открытые босоножки на каблуке также выдержаны в чёрных тонах.
«Да она же просто эталон!», «Невероятная красавица, вся в маму», «А всё-таки хорошо, что Дева не унаследовала „красоту“ отца», — обсуждают её фото в Instagram.
Весной 2019 года дочь Беллуччи заключила контракт с Dolce&Gabbana, официально став «лицом» этого модного дома.
Ранее обладательница миллионной аудитории в каждой из соцсетей — Instagram, Twitter, Facebook — Мадонна заявила, что они оказывают негативное влияние на любую личность, особенно — творческую. Культура соцмедиа, по её мнению, «управляет жизнями людей», и в результате артистам теперь труднее использовать «своё главное оружие — самобытность», быть теми, кто они есть, писал News.ru.