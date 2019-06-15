https://static.news.ru/photo/e6a9b6c2-9011-11e9-a790-fa163e074e61_1024.jpg Дева Кассель Фото: instagram.com/deva.cassel

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana. Для Девы Кассель этот светский выход стал одним из первых.

Девушка была одета в облегающие укороченные чёрные брюки, чёрный атласный пиджак под ажурным красным топом. Сумочка кросс-боди и открытые босоножки на каблуке также выдержаны в чёрных тонах.

«Да она же просто эталон!», «Невероятная красавица, вся в маму», «А всё-таки хорошо, что Дева не унаследовала „красоту“ отца», — обсуждают её фото в Instagram.

Весной 2019 года дочь Беллуччи заключила контракт с Dolce&Gabbana, официально став «лицом» этого модного дома.

Ранее обладательница миллионной аудитории в каждой из соцсетей — Instagram, Twitter, Facebook — Мадонна заявила, что они оказывают негативное влияние на любую личность, особенно — творческую. Культура соцмедиа, по её мнению, «управляет жизнями людей», и в результате артистам теперь труднее использовать «своё главное оружие — самобытность», быть теми, кто они есть, писал News.ru.