10yearchallenge: как изменились Утяшева и Шепелев

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Ляйсан Утяшева

Годы пошли звёздам только на пользу

Российские представители шоу-бизнеса не остались в стороне от зарубежных коллег, приняв участие во флешмобе 10 year challenge. Артисты с удовольствием поделились в соцсетях снимками десятилетней давности — все они объединены хэштегом #10yearchallenge.

Виктория Дайнеко и Ляйсан Утяшева

Певица опубликовала две совместные фотографии с подругой Ляйсан Утяшевой. На одной из них девушки запечатлены десять лет назад, на другой — совсем недавно. Подписчики пришли к выводу: за прошедшие годы девушки похорошели. Дайнеко же посмеялась над образом 10-летней давности: «Неужели не нравится пиджак и легинсы с люрексом?». Певица переживает изменения в личной жизни: в недавнем интервью они с Алексеем Воробьёвым рассказали, что вновь встречаются.

Светлана Иванова

Актриса и дважды мама подписала архивный снимок следующим образом: «Мне нравится этот человек!» Фолловеры с ней согласились.

Ксения Собчак

Экс-кандидат в президенты РФ опубликовала снимок 10-летней давности, сопроводив его подписью: «В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно». Фолловеры тут же принялись анализировать слова Собчак, мол счастлива ли она сейчас. Слухи о том, что в семье телеведущей и Максима Виторгана не всё гладко, по-прежнему не утихают.

Юлия Савичева

Певица не осталась в стороне от флешмоба. За минувшие десять лет не раз менялись её стрижка и имидж в целом. Неизменно оставался лишь фирменный цвет волос. Поклонники единогласны: сейчас исполнительница выглядит куда лучше.

Ольга Шелест

Телеведущая все десять лет смело экспериментировала с имиджем. В минувшем году Шелест вернулась к платиновому блонду. А ещё похудела — Ольга долгое время боролась за тонкую талию, но удалось ей это только после рождения двух дочек. А вот фирменная улыбка никогда не покидает Шелест.

Дмитрий Шепелев

Телеведущий иронично заметил, что молодеет на глазах. «Давно пора признаться. Я — Бенджамин Баттон», — беззастенчиво подписал фотоколлаж Шепелев. Подписчики посоветовали Дмитрию не обольщаться.

«Самоуверенность ничем не обоснована, постарел ты брат, не обольщайся!» — заметили в ответ некоторые из фолловеров.

Анфиса Чехова

Телеведущая также поддалась голливудской лихорадке, поучаствовав во флэшмобе.

«Между этими двумя фотографиями моя семейная жизнь, рождение сына, роли в кино и театре, десяток тв-программ в России и в Украине, развод, книга и собственная марка одежды», — подписала снимки Чехова. Она довольна результатами десятилетки.