Зубная паста может уничтожить коронавирус за две минуты

https://static.news.ru/photo/6289e53e-3c7b-11eb-9714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Американские учёные выяснили, что содержащие олово и цинк зубные пасты способны нейтрализовать коронавирус на 99,9%. В своих лабораторных исследованиях при участии 260 пациентов с коронавирусом они выясняли возможности средств ухода за полостью рта снижать темпы распространения COVID-19.

Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, путём временного уменьшения количества вируса во рту, — говорится в их докладе, опубликованном в British Dental Journal.

Согласно их эксперименту, зубная паста, имеющая в своём составе олово и цинк, способна на 99,9% нейтрализовать вирус за две минуты. Кроме того, они подтвердили выводы другого исследования, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния с этой задачей справляется за полминуты.

Как писал NEWS.ru, некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус. К такому выводу месяц назад пришли британские исследователи из Кардиффского университета.

Вирусолог и автор исследования Ричард Стантон заявил, что действие жидкостей для полоскания рта на COVID-19 было проверено в лаборатории, поэтому сейчас учёные собираются провести полномасштабное исследование, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что после лабораторных тестов стартуют клинические испытания, которые планируется завершить в начале 2021 года. Однако предварительные результаты доказали, что использование жидкости снижает концентрацию COVID-19 в слюне. Однако такой эффект достигается, если в растворе содержится как минимум 0,07% антисептика хлорида цетилпиридиния.