Самые агрессивные собаки — карликовые шнауцеры, а самые спокойные породы — это лабрадоры-ретриверы и стаффордширские бультерьеры. К такому выводу в ходе исследования пришли зоопсихологи из Финляндии.
Эксперты изучили главные страхи и отклонения в психическом поведении собак. Также учёные выяснили, какие породы наиболее пугливые.
Как отметили специалисты, отклонения делают жизнь собак значительно хуже. Именно из-за неадекватного поведения животные часто оказываются на улице. В ходе исследования зоопсихологи опросили 13,7 тысячи человек. Те рассказали о страхах и отклонениях своих питомцев.
Оказалось, что собакам присущи общая пугливость, боязнь высоты, патологическая тоска по хозяину, агрессивное поведение, раздражительность из-за посторонних шумов, навязчивые состояния и импульсивность.
Собаками с самой неустойчивой психикой, как выяснилось в ходе исследования, являются дворняги. Они вместе с ирландскими мягкошёрстными пшеничными терьерами больше других боятся грома и незнакомых людей.
Также незнакомцев опасаются испанские водные собаки. Также у этой породы, как и у их итальянских сородичей, наблюдается страх перед звуками грома и салютов. В свою очередь высоты очень боятся короткошёрстные колли,
Как ранее писал NEWS.ru, новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.
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