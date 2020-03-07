https://static.news.ru/photo/75f34366-6041-11ea-bfb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: PICANI/D. Baum/Global Look Press

Самые агрессивные собаки — карликовые шнауцеры, а самые спокойные породы — это лабрадоры-ретриверы и стаффордширские бультерьеры. К такому выводу в ходе исследования пришли зоопсихологи из Финляндии.

Эксперты изучили главные страхи и отклонения в психическом поведении собак. Также учёные выяснили, какие породы наиболее пугливые.

Как отметили специалисты, отклонения делают жизнь собак значительно хуже. Именно из-за неадекватного поведения животные часто оказываются на улице. В ходе исследования зоопсихологи опросили 13,7 тысячи человек. Те рассказали о страхах и отклонениях своих питомцев.

Оказалось, что собакам присущи общая пугливость, боязнь высоты, патологическая тоска по хозяину, агрессивное поведение, раздражительность из-за посторонних шумов, навязчивые состояния и импульсивность.

Собаками с самой неустойчивой психикой, как выяснилось в ходе исследования, являются дворняги. Они вместе с ирландскими мягкошёрстными пшеничными терьерами больше других боятся грома и незнакомых людей.

Также незнакомцев опасаются испанские водные собаки. Также у этой породы, как и у их итальянских сородичей, наблюдается страх перед звуками грома и салютов. В свою очередь высоты очень боятся короткошёрстные колли, передаёт журнал Scientific Reports.

Как ранее писал NEWS.ru, новозеландские учёные пришли к выводу, что собаки склонны к «заразной» зевоте, однако не нашли оснований утверждать, что она возникает вследствие эмпатии.