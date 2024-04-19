Зомби-апокалипсис начался в США? Грозит ли миру опасность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два человека в США могли умереть от болезни, которая известна как «вирус зомби» и обычно поражает оленей. Что это за болезнь, как ведут себя олени-зомби, какие еще животные могут стать зомби и угрожает ли этот вирус человечеству?

Что произошло в США, кто умер от «зомби-вируса»

Научный журнал Neurology сообщил о первом случае возможной передачи к человеку хронической изнуряющей болезни оленей (CWD — сhronic wasting disease), которая также известна как «вирус зомби». В 2022 году двое охотников заразились им и вскоре умерли несмотря на усилия врачей. Предположительно, они ели мясо больных животных.

Одному из заболевших было 72 года. После заражения у него проявились такие симптомы, как быстро нараставшая растерянность, агрессия и судороги. В результате пожилой мужчина умер через месяц. Его друг скончался от такого же заболевания, но подробностей о его состоянии не сообщается.

Команда исследователей из Техаса проанализировала данный случай и пришла к выводу, что они могли заразиться CWD. Тем не менее достоверно это не установлено.

Что такое «вирус зомби»

Хроническую изнуряющую болезнь оленей называют «вирусом зомби»: мозг заболевших животных разрушается и становится похож на губку. Заболевшие олени пускают слюни и безучастно смотрят на происходящее вокруг них. Лечения от этого недуга нет, при этом болезнь считается крайне заразной. Неизвестно, как именно происходит инфицирование: возможно, животные заражаются через слюну, кровь, корм, воду, при контакте с выделениями и тушами мертвых особей.

У заболевших охотников ученые диагностировали болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Ее вызывают патогенные прионы — особые белки, которые способны воспроизводиться в клетках зараженного носителя. Прионы — это не живая материя, они проще, чем вирусы, чрезвычайно заразны и вызывают ряд тяжелых заболеваний у человека, поражая центральную нервную систему.

Насколько это опасно, угрожает ли «зомби-вирус» человечеству

Недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе врачи обсуждали «болезнь X», которая в 20 раз может превысить COVID-19 по смертности. Ученые не знают, может ли это быть прионное заболевание.

Служба национальных парков США подчеркивала, что нет доказательств того, что заразиться могут люди или домашние животные. Тем не менее американские власти рекомендовали не употреблять в пищу мясо заболевших особей. При этом, по данным американских эпидемиологов, в 2023 году в канадской провинции Альберта в 23% образцов, полученных от североамериканских чернохвостых оленей, были выявлены прионные инфекции.

Профессор из Университета Мериленда Дженнифер Маллинакс заявила BBC, что ученым на текущий момент неизвестны случаи передачи прионных болезней животных к человеку. Тем не менее, учитывая свойства белковых инфекций, нет гарантий, что передача невозможна.

Известно, что у человека прионы вызывают болезнь Крейцфельдта — Якоба, ее вариант vCJD, синдром Герстмана — Штраусслера — Шейнкера (очень редкое заболевание, передающееся обычно в пределах одной семьи), фатальную семейную бессонницу и болезнь куру, которая встречается в Папуа — Новой Гвинее. Все эти заболевания приводят к разрушению нервной ткани, не имеют лечения и приводят к смертельному исходу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть ли «зомби-вирусы» в России, что такое микробы Мафусаила

Научный сотрудник лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов заявил РИА Новости, что в России нет оленей, страдающих от «вируса зомби». Однако прионными болезнями заболевают и другие животные.

«Подобных случаев в России не зафиксировано, есть аналоговое заболевание, называется трансмиссивная энцефалопатия норок, но никто из людей не заражался», — сказал Артамонов.

Вспышки таких заболеваний представляют серьезную угрозу животноводству, однако при этом они довольно редки.

Как пишет РБК Life, угрозу для человечества способны представлять «зомби-вирусы», которые также получили прозвище микробы Мафусаила — это древние вирусы и бактерии, которые смогли сохраниться в вечной мерзлоте в Сибири.

«На данный момент анализ пандемических угроз сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. Однако, к сожалению, очень мало внимания уделяется угрозе, способной вспыхнуть на Крайнем Севере, а уже потом прийти на юг. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать массовую вспышку заболевания», — утверждает генетик Жан-Мишель Клавери из французского Университета Экс-Марсель.

В 2014 году Клавери и его коллеги смогли выделить из вечной мерзлоты древний вирус и снова сделать его заразным, а затем повторили опыты уже с другими типами вирусов, взятыми из семи разных мест в Сибири. В целях безопасности французские ученые работают с вирусами, которые способны поражать лишь одноклеточных амеб, а не людей. Потенциально во льдах могут скрываться вирусы, способные причинить вред и более сложным организмам, в том числе и человеку.

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