Причиной внезапных опьянений, возникающих у 27-летнего китайца, оказалась бактерия, живущая в его желудке. Она сама синтезирует алкоголь.
Молодой человек страдал от приступов алкогольного опьянения на протяжении 10 лет. Сначала врачи диагностировали у больного синдром самоопьянения. Его обычно вызывают дрожжи. Однако лечение против них не помогло. После чего за больного взялись учёные, результаты их работы вышли на страницах научного журнала
Обследовав пациента, медики выявили у него неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) и вдобавок обнаружили в желудке больного несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae. Предположив, что именно она и отвечает за производство алкоголя, учёные провели исследование на лабораторных мышах. В результате у животных тоже развилась неалкогольная жировая болезнь печени.
Авторы работы изучили бактериальное содержание желудков китайских пациентов, страдающих от НАЖБП, и у более чем 60% из них нашлась Klebsiella pneumoniae. Следовательно, отмечает руководитель работы Юань Цзинь, довольно высока вероятность того, что именно эта бактерия является возбудителем неалкогольной жировой болезни печени.
Учёные планируют продолжить свою работу в этом направлении: в частности, они хотят понять, почему эта бактерия поселяется в желудке у одних людей и не приживается у других.
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