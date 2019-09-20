https://static.news.ru/photo/93518bfa-dbbe-11e9-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press

Причиной внезапных опьянений, возникающих у 27-летнего китайца, оказалась бактерия, живущая в его желудке. Она сама синтезирует алкоголь.

Молодой человек страдал от приступов алкогольного опьянения на протяжении 10 лет. Сначала врачи диагностировали у больного синдром самоопьянения. Его обычно вызывают дрожжи. Однако лечение против них не помогло. После чего за больного взялись учёные, результаты их работы вышли на страницах научного журнала Cell Metabolism , пишет издание Gizmodo .

Обследовав пациента, медики выявили у него неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) и вдобавок обнаружили в желудке больного несколько культур бактерии Klebsiella pneumoniae. Предположив, что именно она и отвечает за производство алкоголя, учёные провели исследование на лабораторных мышах. В результате у животных тоже развилась неалкогольная жировая болезнь печени.

Авторы работы изучили бактериальное содержание желудков китайских пациентов, страдающих от НАЖБП, и у более чем 60% из них нашлась Klebsiella pneumoniae. Следовательно, отмечает руководитель работы Юань Цзинь, довольно высока вероятность того, что именно эта бактерия является возбудителем неалкогольной жировой болезни печени.

Учёные планируют продолжить свою работу в этом направлении: в частности, они хотят понять, почему эта бактерия поселяется в желудке у одних людей и не приживается у других.

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