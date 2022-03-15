Зависимость российской науки от импорта назвали замкнутым кругом

Зависимость российской науки от импорта — это замкнутый круг, заявил научный обозреватель издания argumenti.ru Александр Чуйков. За 1990-е и 2000-е годы российские учёные привыкли пользоваться иностранным оборудованием, приборами и расходными материалами, отметил он.

По некоторым позициям, в частности полупроводники, химические реактивы для химии и биологии, фотодетекторы для космических программ, реагенты, спектрометры, электронные микроскопы и т. д. и т. п., мы на 90–100% зависим от импорта. Наладить такие производства в России возможно, но, во-первых, требуется время и немалое — до трёх — пяти лет. А главное — нужны технологии производства, на которые также наложены санкции. Замкнутый круг, — пишет Чуйков.

Он добавил, что даже оплаченное оборудование без пользы находится на зарубежных складах, его в Россию не поставят и деньги не вернут.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что развивать науку без международного сотрудничества нереально. Он выразил надежду, что учёные сохранят свою сферу вне политики, несмотря на давление, которое оказывается на западные университеты. Он добавил, что российской науке в сфере биотехнологий помогла пандемия коронавируса: страны оказались к ней не готовы, пришлось производить свои реагенты, тест-системы и вакцины. Но сложное оборудование в России пока ниже по уровню, чем американское и европейское.