Завершился первый этап доклинических испытаний вакцины «Мир-19»

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Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили первый этап скрининговых доклинических испытаний своей вакцины против коронавирусной инфекции «Мир-19».

Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков, — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Разработкой и исследованием этой вакцины занимается Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что доклинические испытания «Мир-19» могут завершиться в первом квартале 2021 года. Её клинические испытания начнутся в июле и продлятся несколько месяцев. При этом первая и вторая фаза клинических испытаний будут объединены.

В отличие от других вакцин, вакцина ФМБА вызывает развитие иммунитета не через активацию антител, а на клеточном уровне. Такой клеточный иммунитет может сохранятся несколько лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Вероника Скворцова пояснила, что изменчивость вируса может быть такова, что мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам. Разрабатываемая вакцина «Мир-19» будет воздействовать не на этот белок, а на другие белковые компоненты вируса. Это вызовет развитие цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность. Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет — годами, и в экспериментальных определённых работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет, подчеркнула Скворцова. По её словам, 30 декабря ФМБА получило разрешение на клинические исследования препарата.