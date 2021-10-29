«Зачем нам тогда наука?»: вирусолог пристыдил противников вакцинации

Проблема с отрицанием пользы вакцинации возникла ещё до пандемии коронавируса и сейчас просто вышла на поверхность. Об этом заявил в эфире «Радио России» один из ведущих вирусологов США, доктор наук Константин Чумаков.

По словам Чумакова, в ближашие пару лет справиться с пандемией целиком и полностью не получится. Единственным вариантом улучшения ситуации является «как можно больше привиться, и постепенно стараться вывести наш образ жизни в какую-то норму». При этом учёный пристыдил противников прививок, напомнив им, сколько было затрачено ресурсов для получения результата.

Слушайте, и вы, и все общество заплатили миллиарды и миллиарды для того, чтобы поддерживать учёных для того, чтобы разрабатывать новые препараты, и вот наконец учёные принесли вам товар, и вы его не используете? Зачем нам тогда наука нужна, если вот те плоды, которые она рано или поздно приносит, мы не используем? Прививайтесь, дорогие друзья! — сказал Чумаков.

В настоящее время в РФ идёт активная вакцинация от коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, её темпы выросли почти в полтора раза за последние полторы недели в сравнении с аналогичным периодом.