Японские учёные создали вакцину для лечения болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/13e4aaa6-7bef-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты Киотского университета разработали новую вакцину, которая блокирует белок, способствующий развитию болезни Альцгеймера.

Речь идёт о тау-белке, который участвует в образовании микротрубочек, составляющих каркас клетки. Из-за мутаций протеин склеивается и образует скопления в клетках, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе головного мозга.

Учёные создали вакцину, использовав безвредный вирус, гены которого были изменены таким образом, чтобы он начал вырабатывать тау-белок. Её ввели страдающим болезнью Альцгеймера мышам. В результате у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок. Это привело к сокращению поражённых болезнью областей мозга.

Авторы разработки отметили, что до её испытания на людях ещё далеко, однако она может стать вкладом в методику лечения заболевания, сообщает газета Asahi.

Ранее NEWS.ru писал, что американские и китайские учёные нашли потенциальное лекарство от рассеянного склероза в яблочной кожуре. Специалисты установили, что присутствующая в ней кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов.