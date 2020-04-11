Японские учёные создали вакцину для лечения болезни Альцгеймера

Специалисты Киотского университета разработали новую вакцину, которая блокирует белок, способствующий развитию болезни Альцгеймера.
Речь идёт о тау-белке, который участвует в образовании микротрубочек, составляющих каркас клетки. Из-за мутаций протеин склеивается и образует скопления в клетках, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе головного мозга.
Учёные создали вакцину, использовав безвредный вирус, гены которого были изменены таким образом, чтобы он начал вырабатывать тау-белок. Её ввели страдающим болезнью Альцгеймера мышам. В результате у грызунов вырабатывались антитела, которые удаляли тау-белок. Это привело к сокращению поражённых болезнью областей мозга.
Авторы разработки отметили, что до её испытания на людях ещё далеко, однако она может стать вкладом в методику лечения заболевания,
Ранее NEWS.ru писал, что американские и китайские учёные нашли потенциальное лекарство от рассеянного склероза в яблочной кожуре. Специалисты установили, что присутствующая в ней кислота — малол — ускоряет регенерацию повреждённых оболочек нейронов.
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