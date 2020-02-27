https://static.news.ru/photo/a8a1b7d8-596c-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалисты из Японии разработали экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 30 минут.

В данное время диагноз ставится с использованием метода полимеразной цепной реакции, когда из физиологических жидкостей извлекают одноцепочечную РНК, моделируют на её основе двуцепочечную ДНК и используют получившуюся модель для размножения фрагментов генома вируса. Для получения результата требуется около шести часов.

Предлагаемый японскими учёными метод не требует необходимого при проведении ПЦР изменения температуры нагрева образцов ДНК и реагентов. Он позволяет завершить тестирование за полчаса. В ближайшее время будут проведены клинические испытания теста, передаёт агентство Kyodo.

Как писал NEWS.ru, правительство Японии выступит с предложением закрыть все начальные, средние и старшие школы в связи с распространением COVID-19. По словам премьер-министра страны Синдзо Абэ, работа учебных заведений может быть прекращена 2 марта. Возвращение школьников за парты планируется после весенних каникул, которые обычно заканчиваются в конце марта.

В Стране восходящего солнца были зарегистрированы восемь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Среди умерших — четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Из-за эпидемии временно закрыт традиционный театр кабуки. Выступления приостановлены до 10 марта на главной сцене в Токио и на площадках в Киото и Осаке.