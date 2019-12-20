https://static.news.ru/photo/bbbeaa50-233a-11ea-99e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamioka Observatory, ICRR

Власти Японии выделят средства на строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории.

Как пишет журнал Nature, помимо изучения нейтрино, отдельной научной задачей обсерватории станет поиск распада протона.

Рабочее тело детектора будет состоять из 260 тысяч тонн сверхчистой воды, что в пять раз больше, чем у существующей сегодня установки Super-Kamiokande.

Суммарная стоимость строительства Hyper-Kamiokande оценивается в примерно $600 млн, две трети возьмёт на себя Япония, остальную часть профинансируют другие страны.

Нейтрино — это самые лёгкие частицы Стандартной модели с ненулевой массой, их крайне трудно регистрировать, поскольку они участвуют лишь в слабом и гравитационном взаимодействиях. Физики рассчитывают, что изучение нейтрино может раскрыть тайны других элементов астрономии и физики: от тёмной материи до расширения Вселенной.

Ранее NEWS.ru писал, что Вселенная может быть совсем не такой, какой её привыкли представлять, предположили учёные. Они выдвинули гипотезу, что это — замкнутая сфера, в которой, отправляясь из некой условной точки, в итоге в неё же и вернёшься.