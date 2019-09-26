https://static.news.ru/photo/07dabae8-e117-11e9-b4ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Японские учёные намерены протестировать в Антарктиде передвижную базу, способную выдерживать экстремально низкие температуры. Применявшиеся при её создании технологии могут быть использованы в лунной миссии.

Испытания начнутся в феврале 2020 года на антарктической станции «Сёва». Там будут установлены два жилых блока из специальных теплоизолирующих материалов.

По словам разработчиков, комплексы лёгкие, но при этом обладают повышенной устойчивостью к ураганным ветрам, которые нередки в данном регионе. Для быстрого перемещения по снегу их оснастят полозьями. Электроэнергией базу обеспечат солнечные батареи.

Тестирование разработки будет проводиться при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Национального института полярных исследований, сообщает издание Asahi .

Ранее News.ru писал, что США завершили строительство транспортного корабля многоразового использования для полёта к Луне. Предполагается, что американские астронавты отправятся на спутник Земли не позднее 2024 года.