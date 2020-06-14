Высота волн в Южном океане будет увеличиваться из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/71724efe-ae52-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/free-photos-242387

Учёные из Новой Зеландии выяснили, что волны в Южном океане станут выше. Причиной этого стали последствия глобального потепления.

По словам специалистов, экстремальные волны в водах Новой Зеландии представляют большую опасность для судов. В недалёком будущем они могут сделать регион недоступным для навигации.

Экстремальные волны в океане стали выше в среднем на 30 см, то есть на 5% за последние три десятилетия, Азиатско-Тихоокеанский регион стал более штормовым, а сила ветров здесь возросла в среднем на 1,5 м/с, — говорится в исследовании международной группы учёных из университетов Окленда и Мельбурна.

Глобальное потепление усилило ветра, которые вызывают более сильное и частое волнение в океане. Специалисты полагают, что в обширных районах океана высота и частота волн вырастет ещё на 10%. Избежать этого можно, только незамедлительно сократив вредные выбросы в атмосферу.

Частые штормы вызовут наводнения и значительную эрозию береговой линии, а весь регион Южного океана подвержен этим рискам, — заявил учёный Альберто Меуччи из университета Окленда, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли Noctiluca scintillans. Все эти изменения негативно повлияли на экосистему Аравийского моря, которая оказалась на грани разрушения.