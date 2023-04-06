Вышла обновленная версия программного пакета инженерного анализа «Логос»

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Российский ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в госкорпорацию «Росатом») объявил о выходе обновленной версии пакета программного обеспечения для математического моделирования и инженерного анализа «Логос». Наиболее важные изменения касаются поддержки пакета в разных операционных системах, подготовки и выполнения численного моделирования.

В частности, в обновленной версии добавлена поддержка операционных систем на базе ядра Linux - Astra Linux Special Edition x86-64 1.7, Aramid 3.1 x64, а также библиотек MPI OpenMPI 3.1.6, OpenMPI 4.1.4.

Также добавлена локализация, возможность переключения интерфейса между русским и английским языками. Изменения коснулись также технологической среды разработки. Модифицирован сервер системы лицензирования - добавлена возможность объединения файлов лицензий, выданных для «Логос». Обновлен инсталлятор для формирования дистрибутивов цифровых продуктов «Логос»: появилась возможность обновления/исправления уже установленных компонентов.

В обновленной версии запуск мультидисциплинарных расчётов будет осуществляться только с помощью модуля «Логос Платформа». В целом, в новой версии более 50 обновлений, изменений и дополнений, которые коснулись всех модулей пакета «Логос».

«Для нас является принципиально важным совершенствование САЕ-системы «Логос». Для этого работают каналы постоянной обратной связи от потребителей: ежемесячно мы проводим вебинары с различными группами отраслевых заказчиков, а также анализируем использование и развитие «Логоса» с нашими партнерами, много лет применяющими его в своей производственной деятельности. К 2030 году, когда мы планируется полный переход отраслей российской промышленности на отечественные САЕ-системы, наш заказчик должен получить продукт максимально высокого уровня качества», — заявил директор по математическому моделированию Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев.