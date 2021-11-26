Врачи выявили пять предупреждающих признаков инсульта

Первые симптомы надвигающегося инсульта проявляются у человека ещё за несколько недель до приступа. При этом перед самим кровоизлиянием они могут пропасть. Такое открытие сделали учёные Немецкого фонда сердца. О результатах их исследований пишет Focus.
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При возникновении даже одного из этих симптомов специалисты рекомендуют срочно обращаться к врачу.
Кроме того, учёные призывают людей из так называемых групп риска регулярно измерять кровяное давление и следить за пульсом. Неровный пульс должен стать причиной для беспокойства.
Ранее сообщалось, что российский певец и композитор Александр Градский был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Артисту стало плохо дома. В начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.