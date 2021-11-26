Врачи выявили пять предупреждающих признаков инсульта

Первые симптомы надвигающегося инсульта проявляются у человека ещё за несколько недель до приступа. При этом перед самим кровоизлиянием они могут пропасть. Такое открытие сделали учёные Немецкого фонда сердца. О результатах их исследований пишет Focus.

Специалисты назвали пять ранних признаков надвигающегося инсульта. Это паралич одной половины тела, руки или ноги; опущенные уголки рта или затруднённая улыбка; невнятная или нечёткая речь, проблемы с построением предложений; внезапная сильная головная боль; проблемы со зрением, включая слепоту.

При возникновении даже одного из этих симптомов специалисты рекомендуют срочно обращаться к врачу.

Кроме того, учёные призывают людей из так называемых групп риска регулярно измерять кровяное давление и следить за пульсом. Неровный пульс должен стать причиной для беспокойства.

Ранее сообщалось, что российский певец и композитор Александр Градский был госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт. Артисту стало плохо дома. В начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление.