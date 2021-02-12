Врачи сравнили смертность от коронавируса и гриппа

https://static.news.ru/photo/be7153c4-6d49-11eb-bb44-96000091f725_660.jpg Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Смертность среди заразившихся коронавирусной инфекцией оказалась в 3,5 раза выше, чем у пациентов с гриппом. К такому выводу пришли канадские учёные.

Они проанализировали данные о случаях госпитализации, связанных с коронавирусом и гриппом, в период с 1 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года. В качестве территории исследования были принята семь крупных больниц в Торонто и Миссиссауге — районах с большим населением и высоким уровнем COVID-19, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, обнародованные в журнале CMAJ.

Помимо более высокой смертности, выяснилось, что пациенты с коронавирусом в 1,5 раза чаще попадали в отделения интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, чем пациенты, госпитализированные с гриппом.

Авторы исследования полагают, что такие различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом. По мнению специалистов, эта разница будет стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.

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