Врачи научились определять рак по голосу

Онкологическое заболевание, развивающееся в полости рта, можно определить по целому ряду признаков. Одним из главным является изменение голоса человека. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на информацию Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Специалисты предупреждают , что опухоль во рту может развиваться на внутренней части щёк, нёбе, губах, дёснах. Говорить о развитии заболевания может изменение голоса. Также медики призывают обратить внимание на затруднённое глотание, непреднамеренную потерю веса, кровотечение и онемение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти и красные и белые пятна на слизистой.

При обнаружении одного из симптомов в NHS призывают не паниковать и обязательно обратиться к врачу. Подобные симптомы могут говорить и о других болезнях.

Ранее исследование французских учёных показало, что газированные напитки и «энергетики», содержащие подсластители, могут способствовать развитию рака. Речь идёт о таких заменителях сахара, как аспартам и ацесульфам. Специалисты отметили, что прямой связи между употреблением опасных подсластителей и развитием рака нет, однако они повышают риск заболеть онкологией.

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что для профилактики онкологии следует включить в свой рацион овощи и фрукты с яркой окраской. Специалист посоветовала обратить особое внимание на бруснику, чернику, чёрную смородину, грейпфрут и помидоры, в которых помимо полезной клетчатки содержатся антиоксиданты.