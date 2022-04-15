Врачи научились определять рак по голосу

Онкологическое заболевание, развивающееся в полости рта, можно определить по целому ряду признаков. Одним из главным является изменение голоса человека. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на информацию Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).
Специалисты
При обнаружении одного из симптомов в NHS призывают не паниковать и обязательно обратиться к врачу. Подобные симптомы могут говорить и о других болезнях.
Ранее исследование французских учёных показало, что газированные напитки и «энергетики», содержащие подсластители, могут способствовать развитию рака. Речь идёт о таких заменителях сахара, как аспартам и ацесульфам. Специалисты отметили, что прямой связи между употреблением опасных подсластителей и развитием рака нет, однако они повышают риск заболеть онкологией.
В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что для профилактики онкологии следует включить в свой рацион овощи и фрукты с яркой окраской. Специалист посоветовала обратить особое внимание на бруснику, чернику, чёрную смородину, грейпфрут и помидоры, в которых помимо полезной клетчатки содержатся антиоксиданты.