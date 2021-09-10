Врачи нашли способ безболезненной диагностики рака крови

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачёва испытали безболезненную диагностику рака крови. Оказалось, что её можно проводить с помощью МРТ, тогда как происходит это при применении болезненной пункции, сообщают «Известия».

Специалисты центра испытали приём впервые в мире. Сейчас диагностика выполняется с помощью опасной и болезненной процедуры, когда шприцем нужно сквозь кость добраться до костного мозга. Сейчас оказалось, что это можно делать с помощью МРТ.

Возможность минимизировать количество болезненных процедур с помощью неинвазивного метода визуализации является важной задачей, особенно для пациентов детского возраста, — говорится в статье, посвящённой результатам исследования.

Ранее сообщалось, что одним из симптомов лейкемии может оказаться повышенная потливость, наблюдаемая по ночам. К такому выводу пришли исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK.