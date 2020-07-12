Врачи исключили заражение добровольцев для проверки вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/e3ae9544-c442-11ea-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса нового типа, не будут специально заражать инфекцией для проверки эффективности препарата.

Заражать добровольцев никто не будет, — сказал РБК профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в настоящее время проходит первый этап испытаний вакцины, целью которого является доказать её безопасность и проверить способность образовывать антитела в крови.

Как отметила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, всего существует три этапа, и на первом нет необходимости заражать добровольцев.

Второй этап подразумевает тестирование на «разных людях», в том числе на пациентах с хроническими заболеваниями. На третьем этапе учёные будут оценивать длительные последствия использования вакцины.

На втором этапе, по-хорошему, вводят вакцину и вводят плацебо. И заражают после этого коронавирусом, смотрят, как реагируют одна и вторая группы, — сказала Попова.

Альштейн добавил, что главная цель первого этапа уже была достигнута, и врачи не зафиксировали побочных действий препарата.

Как ранее писал NEWS.ru, клинические испытания, проведённые в Сеченовском университете, подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.