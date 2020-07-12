Врачи исключили заражение добровольцев для проверки вакцины от COVID

Добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса нового типа, не будут специально заражать инфекцией для проверки эффективности препарата.
Заражать добровольцев никто не будет, — сказал РБК профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, в настоящее время проходит первый этап испытаний вакцины, целью которого является доказать её безопасность и проверить способность образовывать антитела в крови.
Как отметила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, всего существует три этапа, и на первом нет необходимости заражать добровольцев.
Второй этап подразумевает тестирование на «разных людях», в том числе на пациентах с хроническими заболеваниями. На третьем этапе учёные будут оценивать длительные последствия использования вакцины.
На втором этапе, по-хорошему, вводят вакцину и вводят плацебо. И заражают после этого коронавирусом, смотрят, как реагируют одна и вторая группы, — сказала Попова.
Альштейн добавил, что главная цель первого этапа уже была достигнута, и врачи не зафиксировали побочных действий препарата.
Как ранее писал NEWS.ru, клинические испытания, проведённые в Сеченовском университете, подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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