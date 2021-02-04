Врачи ищут связь между мутацией коронавируса и ростом болезней детей

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В Израиле заболеваемость среди детей выросла в два с половиной раза после распространения британской мутации коронавируса. Ситуация потребовала открытия специализированных детских COVID-реанимаций. Специалисты bon связь между новыми штаммами и ростом числа больных в этой возрастной категории.

Ведущий педиатр детской COVID-реанимации в больнице Хадасса Эйн-Керем, доктор Асаф Мандель в интервью РИА Новости рассказал , что особенно большое число детей стало поступать в больницу в Иерусалиме.

Мы пока не знаем, насколько мутации влияют на детей. Сейчас это очень интенсивно изучают, и я надеюсь, у нас будет ответ в ближайшее время", - сказал доктор Мандель.

По мнению профессора-иммунолога Полин Степенской, предположение о том, что именно британский штамм стал причиной увеличения заражений среди детей, не имеет научного подтверждения и может быть связано с любыми другими факторами, включая социальные.

Социальным фактором, влияющим на высокую детскую заболеваемость, профессор назвала население ортодоксальных иерусалимских районов, значительная часть которого не соблюдает ограничения минздрава.

При этом сотрудники больниц отмечают, что хотя большая часть заразившихся COVID детей имеет сопутствующие заболевания, смертность в этой группе стремится к нулю.

Ранее NEWS.ru писал, что у переболевших коронавирусом в первую волну граждан к нынешнему лету иммунитет может быть снижен, поэтому им следует сделать прививку от COVID-19. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.