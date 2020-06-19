Врач заявил, что коронавирус с рынка Пекина старше штаммов из Европы

https://static.news.ru/photo/2438c41c-b1f2-11ea-9eac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский эпидемиолог Лю Цзюнь заявил, что анализ генома образцов коронавируса, которые нашли на оптовом рынке Пекина «Синьфади», удивил учёных. Они оказались старше штаммов COVID-19, распространённых сейчас в Европе.

Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом, — цитирует эпидемиолога ТАСС.

Лю Цзюнь пояснил, что первые геномные исследования показали: на «Синьфади» коронавирус попал из Европы, однако он старше современных европейских штаммов. Врач добавил, что отследить полный путь образцов с пекинского рынка тяжело.

Вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа и сохраниться. Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации, — уточнил эпидемиолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Данные о вирусе, вспышку которого зафиксировали на прошлой неделе, также передали Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Благодаря этому геном вируса стал доступен для общего пользования.