Врач выявил симптом, указывающий на деменцию за несколько лет до болезни

О ранней стадии болезни Альцгеймера может свидетельствовать необъяснимое беспокойство, начинающее проявляться у людей старше 60 лет. К такому выводу пришёл доктор Эмер Максуини, его слова приводит британское издание Daily Express.

Беспокойство без видимой причины вместе с ранними симптомами потери кратковременной памяти должно насторожить, так как эти симптомы указывают на раннюю стадию деменции, — сообщил врач.

По его словам, болезненное беспокойство отличается от «естественной тревоги» и может проявляться задолго до первых очевидных симптомов. Максуини отмечает, что люди с диагностированной болезнью Альцгеймера при опросе часто признавались, что начинали испытывать необъяснимое беспокойство и отмечали первые случаи потери кратковременной памяти за полтора-два года до выявления очевидных проблем.

Болезнь Альцгеймера в первую очередь приводит к расстройству кратковременной памяти, долговременная начинает страдать по мере развития заболевания. Болезнь является неизлечимой.