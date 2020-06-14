Врач описал процесс восстановления лёгких после коронавируса

https://static.news.ru/photo/1df5209c-ae1d-11ea-ba16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа в организме человека затрудняется работа дыхательной системы и наносится серьёзный вред лёгким. О происходящим с ними и процессе восстановления в разговоре с журналистами сообщил пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По словам доктора, после COVID-19 в лёгких происходят фиброзные изменения. Этот процесс характерен и для других воспалительных заболеваний. После тяжёлой пневмонии и не только в лёгких случаются структурные изменения, после которых необходимо длительное восстановление.

Как отметил Карабиненко, регенерация лёгких после коронавируса напоминает аналогичный процесс, происходивший у тех, кто переболел свиным гриппом. У каждого организма, подчеркнул пульмонолог, существуют индивидуальные способности к восстановлению.

Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесённого свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых лёгкие не восстановились до сих пор, — приводит слова врача РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, группа учёных из России, Германии и Греции пришла к выводу, что цинк может помочь в борьбе с коронавирусом. Мнение учёных опубликовано в журнале International Journal of Molecular Medicine.