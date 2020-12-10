Врач объяснил причины ошибок в тестах на ВИЧ при испытании вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/99893566-3b91-11eb-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию у добровольцев австралийской вакцины от коронавируса могут помешать в исследовании и дискредитировать препарат, заявил доктор медицинских наук, иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, ложные тесты на ВИЧ могут быть связаны с составом материала, который содержится в вакцине против коронавируса.

Новый коронавирус содержит фрагменты, похожие на фрагменты вируса иммунодефицита человека. Они не несут никакой опасности. Связано это с тем, что все ферменты, молекулы с похожими функциями, они одинаково устроены по строению, — цитирует Жемчугова РИА Новости.

Он привёл в пример кишечные палочки, которые схожи с дизентерией, поэтому возникают ложноположительные перекрёстные реакции, такая же ситуация с ложноположительными тестами на ВИЧ у вакцинированных австралийской вакциной. Исследователи должны избегать пересечений белков или фрагментов нуклеиновых кислот.

Что касается практики, тут дело австралийцев. Понятно, что дело не в том, что их вакцина будет вызывать ВИЧ. Но перекрёстная реакция, она просто мешает работать. Просто дискредитирует эту вакцину, — подчеркнул иммунолог.

Он считает, что власти страны поступили правильно, отменив заказ на эту вакцину, поскольку при испытаниях сложно проверять иммунный ответ на препарат.

Ранее австралийская газета Sidney Morning Herald сообщила, что власти страны отменили заказ на 50 миллионов доз местной вакцины стоимостью в один миллиард долларов. Причиной стали ложноположительные тесты участников испытания. При создании препарата специалисты использовали платформу, которая содержала фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита.

Как писал NEWS.ru, в США умерли шесть добровольцев во время испытания вакцины Pfizer/BioNTech. Четверо из них получили плацебо, а двое волонтёров скончались после введения препарата, установили эксперты. Информация об этом опубликована в отчёте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.