Эксперт ВОЗ рассказала о расследовании происхождения коронавируса

https://static.news.ru/photo/d25cbafe-5949-11eb-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Расследование происхождения коронавируса может занять годы. Сейчас в Китае над этим работает международная группа учёных из десяти стран, включая Россию.

В эти дни международная группа учёных из десяти институтов и стран, включая Россию, начинает свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать их, — цитирует заявление представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович «Российская газета».

Медик добавила, что выяснение причин преодоления инфекцией барьера между животными и человеком может занять годы. Для определения источника надо будет провести на территории Китая целый ряд масштабных исследований.

Появление нового вируса Вуйнович оценила как самую сложную проблему, стоящую перед эпидемиологами. В последние десятилетия усилилась тенденция распространения бактерий и вирусов животного происхождения. Животные, по оценкам экспертов, являются источником заражения примерно в 70% случаев.

Понять, как начинаются эпидемии, необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшие случаи передачи инфекций человеку. С момента заражения коронавирусом в Китае ВОЗ ведёт поиск фактических данных, как вирусу изначально удалось совершить скачок от животного к человеку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Александр Мясников высказал сомнение касательно естественного происхождения COVID-19. По его словам, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса.